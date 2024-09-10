Заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк рассказал, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения. Именно Десна является основным источником питьевой воды в столице.

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Загрязнение распространяется

По его словам, именно Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева.

Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы,

– пояснил Костюк.

Из-за этого в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций. Он отметил, что за ситуацией следят и анализируют показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом.

В частности, водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки, однако разбавления загрязнения не происходит.

По состоянию на сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Невозможно предсказать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, однако Костюк заметил, что ожидают худших результатов. Если они подтвердятся и воду не удастся очистить, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники.

В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев,

– добавил он.