Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк розповів, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Саме Десна є основним джерелом питної води в столиці.

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Забруднення поширюється

За його словами, саме Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва.

Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці,

– пояснив Костюк.

Через це в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій. Він наголосив, що за ситуацією стежать і аналізують показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням.

Зокрема, водоканал двічі на тиждень бере проби у верхів'ях річки, проте розбавлення забруднення не відбувається.

Станом на зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. Неможливо передбачити, яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, проте Костюк зауважив, що очікують найгірших результатів. Якщо вони підтвердяться й воду не вдасться очистити, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела.

Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ,

– додав він.