Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода.

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Уточняют, что повреждение трубопровода произошло на улице Бульварно-Кудрявской, 35.



В Киеве произошло затопление в результате прорыва турбопровода / Фото с тг-каналов

Последствия прорыва

В ходе проведения ремонтных работ движение транспорта временно ограничено 2-мя полосами в направлении Берестейского проспекта.

В Киеве затопило одну из улиц: видео

Из-за ремонта временно снижено давление водоснабжения в сетях Шевченковского района, но все абоненты обеспечены водой.

"На месте утечки обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм", – добавили в администрации.

Ремонтные работы продолжаются.



Место прорыва локализовано / Фото Нацполиции

Движение в результате инцидента было затруднено: видео

К слову, в Киеве 6 июня тоже произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".