Про це голова українського уряду Денис Шмигаль розповів під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Шмигаль назвав офіційну причину забруднення Сейму

За словами українського прем'єра, причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Росії. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.

Шмигаль вказав, що на такі випадки існують чітко прописані кроки реагування. Наразі внаслідок мору риб є "певні наслідки, а така риба негайно забирається".

"Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється", – пояснив він.

Шмигаль відзначив, що загрози для життя й здоров'я людей немає. Зокрема загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на Дніпрі Києва – також немає.

"Заходи боротьби щодо очищення активним мулом відбуваються", – вказав прем'єр.