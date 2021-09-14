Провели беседу с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой. Об этом заявила пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Кремль говорит о "деструктивной линии Праги"
Хотят информации об инкриминируемых россиянину нарушениях. Захарова заявила, мол, дипломату дали предупреждение.
Продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны,
– сказала Захарова.
Посольство России в Чехии направило в МИД Чехии соответствующую ноту. В Кремле ждут "оперативной реакции".
Что известно о задержании Франчетти
Чешская полиция задержала 12 сентября в аэропорту Праги Франчетти. Он причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Боевик возглавлял разведывательное подразделение "Северный Ветер" так называемой "Самообороны Севастополя". Затем он сбежал в Чехию.
Арест боевика состоялся на основе украинского ордера. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что, вероятно, в ближайшее время боевика передадут нашему государству. В Офисе генпрокурора подтвердили, что просят экстрадицию боевика.