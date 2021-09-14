Провели бесіду з послом Чехії в Москві Вітезславом Півонькою. Про це заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

До теми Затримання бойовика у Празі: у Венедіктової розповіли про екстрадицію росіянина

Кремль каже про "деструктивну лінію Праги"

Хочуть інформації про інкриміновані росіянину порушення. Захарова заявила, мовляв, дипломату дали попередження.

Продовження деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої деградації з ініціативи чеської сторони двосторонніх відносин і не залишиться без реакції з нашого боку,

– сказала Захарова.

Посольство Росії в Чехії направило в МЗС Чехії відповідну ноту. У Кремлі чекають "оперативної реакції".

Що відомо про затримання Франчетті

Чеська поліція затримала 12 вересня в аеропорту Праги Франчетті. Він причетний до окупації Криму в 2014 році. Бойовик очолював розвідувальний підрозділ "Северный Ветер" так званої "Самооборони Севастополя". Потім він втік до Чехії.

Арешт бойовика відбувся на основі українського ордера. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що, ймовірно, найближчим часом бойовика передадуть нашій державі. В Офісі генпрокурора підтвердили, що просять екстрадиції бойовика.