У генпрокурорки Ірина Венедіктової звернулись до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року. Надіслали запит прокуратури АР Криму про видачу громадянина Росії.
До теми Затриманого у Празі російського бойовика невдовзі передадуть Україні, – МЗС
Зазначали, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер".
12 вересня Офісу Генпрокурора стало відомо про затримання в Чехії окупанта за запитом України. Тепер же прокуратура підтвердила актуальність запиту про видачу Франчетті.
Що відомо про затримання росіянина
- В аеропорту Праги 12 вересня чеська поліція затримала Франчетті, причетного до окупації Криму в 2014 році.
- Арешт бойовика відбувся на основі українського ордера. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що, ймовірно, найближчим часом бойовика передадуть нашій державі.
Хто такий Олександр Франчетті?Коли Росія окупувала Крим у 2014 році, бойовик очолював розвідувальний підрозділ "Северный Ветер" так званої "Самооборони Севастополя".
Потім він виїхав до Чехії, де став критикувати путінський режим. З 2019 року ним зацікавилися чеські спецслужби, бо він міг становити загрозу державі.