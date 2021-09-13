У генпрокурора Ирины Венедиктовой обратились в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года. Послали запрос прокуратуры АР Крым о выдаче гражданина России.
К теме Задержанного в Праге российского боевика вскоре передадут Украине, – МИД
Отмечали, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер".
12 сентября Офису Генпрокурора стало известно о задержании в Чехии оккупанта по запросу Украины. Теперь же прокуратура подтвердила актуальность запроса о выдаче Франчетти.
Что известно о задержании россиянина
- В аэропорту Праги 12 сентября чешская полиция задержала Франчетти, причастного к оккупации Крыма в 2014 году.
- Арест боевика состоялся на основе украинского ордера. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что, вероятно, в ближайшее время боевика передадут нашему государству.
Кто такой Александр Франчетти?Когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, боевик возглавлял разведывательное подразделение "Северный Ветер" так называемой "Самообороны Севастополя".
Потом он уехал в Чехию, где стал критиковать путинский режим. С 2019 года им заинтересовались чешские спецслужбы, потому что он мог представлять угрозу государству.