У генпрокурора Ирины Венедиктовой обратились в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года. Послали запрос прокуратуры АР Крым о выдаче гражданина России.

К теме Задержанного в Праге российского боевика вскоре передадут Украине, – МИД

Отмечали, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер".

12 сентября Офису Генпрокурора стало известно о задержании в Чехии оккупанта по запросу Украины. Теперь же прокуратура подтвердила актуальность запроса о выдаче Франчетти.

Что известно о задержании россиянина

В аэропорту Праги 12 сентября чешская полиция задержала Франчетти, причастного к оккупации Крыма в 2014 году.

Арест боевика состоялся на основе украинского ордера. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что, вероятно, в ближайшее время боевика передадут нашему государству.