Дети перевезли на безопасную территорию Украины. Немецкая сторона предложила впоследствии перевезти их к себе.
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Детей будут лечить бесплатно
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в Германии детей примут и будут лечить бесплатно.
Мы рассмотрим этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения и будет принято окончательное решение,
– подчеркнул Живицкий.
Эвакуировали не всех сумчан. Однако в настоящее время власти работают над тем, чтобы коридор работал и 10 марта.
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