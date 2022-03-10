Наразі дітей перевезли на безпечну територію України. Німецька сторона запропонувала згодом перевезти їх до себе.

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Дітей лікуватимуть безкоштовно

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що у Німеччині дітей приймуть та лікуватимуть безкоштовно.

Ми розглянемо це питання спільно з Міністерством охорони здоров'я і буде прийняте остаточне рішення,

– наголосив Живицький.

Евакуювали не усіх сумчан. Однак наразі влада працює над тим, аби коридор працював і 10 березня.

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