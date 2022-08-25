Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова. Она также отметила, что в Харьковской области разрушены или частично повреджены 170 школ, в том числе из-за этого учебный год начнется в онлайн-формате.

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Если говорить о количестве детей, то их очень много, как на активную зону боевых действий. Многие харьковчане возвращаются в город и область,

– отметила Наталья Попова.

По ее словам, обучающие программы сейчас пытаются подкорректировать таким образом, чтобы детям было максимально комфортно.

Подробнее о новом учебном годе в Харькове и области: смотрите видео

Учебный год во время войны – что известно

Учитывая постоянные угрозы российских обстрелов, было принято решение перевести детей на полную дистанционную систему обучения в Харькове, Днепре, Николаеве, а также в соответствующих общинах областей.

Для детей, которые находятся на временно оккупированной россиянами территории Автономной республики Крыма, а также Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях предусмотрены варианты дистанционного и семейного обучения, а также экстернат.

В каких городах обучение начнется офлайн

С 1 сентября новый учебный год офлайн в подавляющем большинстве начнут школы в Киеве, Львове, Полтаве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе и т.д.

Важно, что исключительно офлайна не будет, никто детей силой загонять в школы не будет. В городах будет возможность для дистанционного и семейного обучения или экстерната.