Про це 24 каналу розповіла радниця глави Харківської ОВА Наталія Попова. Вона також зазначила, що на Харківщині зруйновані або частково уражені 170 шкіл, зокрема через це навчальний рік розпочнеться у онлайн-форматі.

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Якщо говорити про кількість діток, то їх дуже багато, як на активну зону бойових дій. Чимало харків'ян повертаються у місто та область,

– зазначила Наталія Попова.

За її словами, навчальні програми зараз намагаються підкоригувати таким чином, аби діткам було максимально комфортно.

Детальніше про новий навчальний рік у Харкові та області: дивіться відео

Навчальний рік під час війни – що відомо

З огляду на постійні загрози російських обстрілів було ухвалено рішення перевести дітей на повну дистанційну систему навчання в Харкові, Дніпрі, Миколаєві, а також у відповідних громадах областей.

Для дітей, що наразі перебувають на тимчасово окупованій росіянами території Автономної республіки Криму, а також Харківський, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях передбачені варіанти дистанційного та сімейного навчання, а також екстернат.

У яких містах навчання розпочнеться онлайн

З 1 вересня новий навчальний рік офлайн у переважній більшості почнуть школи у Києві, Львові, Полтаві, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Тернополі тощо.

Важливо, що виключно офлайну не буде, ніхто дітей силою заганяти до шкіл не буде. У містах буде можливість для дистанційного та сімейного навчання або екстернату.