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      Детективы НАБУ обыскали квартиру вице-президента Федерации футбола Украины

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      НАБУ обыскало дом Вадима Костюченко
      НАБУ обыскало дом Вадима Костюченко / Коллаж: 24 канал

      Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали дом вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко. Все потому, что ФФУ подозревается в коррупционных схемах, в частности в неправомерном использовании бюджетных денег.

      Об этом сообщает 24 канал в своем Telegram-канале.

      Читайте также: НАБУ завершило расследовать свою причастность к делу о коррупции в "Укроборонпроме"

      Обыски также провели на заводе по производству искусственных газонов и у нескольких фигурантов уголовного дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года.

      По какому именно делу НАБУ устроило обыски?

      Два года назад УЕФА дала Украине 4 миллиона евро для строительства завода, который будет производить искусственные футбольные поля. Завод начала строить фирма, связанная с главой ФФУ – депутатом от БПП Андреем Павелко. Фирма-посредник Павелко искусственно взвинтила бюджет этого завода. Когда же УЕФА узнала о сделках, то была в ярости.

      24 апреля НАБУ пришло с обысками к Костюченко, а дальше могут прийти и к самому Павелко.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Футбол Новости политики Блок Петра Порошенко УЕФА Деньги Коррупция Расследования НАБУ
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