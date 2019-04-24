Детективы НАБУ обыскали квартиру вице-президента Федерации футбола Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали дом вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко. Все потому, что ФФУ подозревается в коррупционных схемах, в частности в неправомерном использовании бюджетных денег.

Об этом сообщает 24 канал в своем Telegram-канале.

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Обыски также провели на заводе по производству искусственных газонов и у нескольких фигурантов уголовного дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года.

По какому именно делу НАБУ устроило обыски?

Два года назад УЕФА дала Украине 4 миллиона евро для строительства завода, который будет производить искусственные футбольные поля. Завод начала строить фирма, связанная с главой ФФУ – депутатом от БПП Андреем Павелко. Фирма-посредник Павелко искусственно взвинтила бюджет этого завода. Когда же УЕФА узнала о сделках, то была в ярости.

24 апреля НАБУ пришло с обысками к Костюченко, а дальше могут прийти и к самому Павелко.