Англси имеет языковую политику, согласно которой во всех начальных школах округа преподавание ведется на валлийском языке. Как отмечают местные учителя, уже к 11 годам все учащиеся будут полностью двуязычными (второй – английский).

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Сколько времени ушло на изучение языка

После 11 недель обучения 9-летняя Наталья из Одессы почти свободно говорит на валлийском. Восьмилетняя София из Кривого Рога рассказала, что ей нравится писать, читать и петь на валлийском. А 11-летний Даниил из Броницы на Львовщине говорит, что ему нравится общаться с валлийскими друзьями.

11-летний Даниил приехал со Львовщины / Фото BBC Украина

Все трое украинцев с сентября ежедневно посещают специализированные уроки в Уэльсе в школе Ysgol Moelfre. К слову, островяне, знакомые с историями детей, считают, что это потрясающий показатель.

Какая программа обучения

Учителя острова разработали специальную "программу погружения" в валлийский язык для ускоренного обучения учащихся, приезжающих из-за пределов Уэльса. После завершения 12-недельного курса дети возвращаются в свои начальные школы и могут продолжить обучение.

Преподаватели острова разработали специальную программу / Фото BBC Украина

Это происходит способом, который они не осознают, играя в игры, выступая, читая рэп и поя,

– говорит преподавательница Эйра Оуэн.

Неста Дэвис, ведущая преподавательница языковых центров Англси, говорит, что родители очень поддерживают детей и это помогает. Стоит добавить, что правительство Уэльса заявило, что продолжает инвестировать в валлийский язык. В частности, в этом году парламент страны выделил 6,6 миллиона фунтов стерлингов на обеспечение "программы погружения".

Поддержка родителей помогает детям учить язык / Фото BBC Украина

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