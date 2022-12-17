Англси имеет языковую политику, согласно которой во всех начальных школах округа преподавание ведется на валлийском языке. Как отмечают местные учителя, уже к 11 годам все учащиеся будут полностью двуязычными (второй – английский).
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Сколько времени ушло на изучение языка
После 11 недель обучения 9-летняя Наталья из Одессы почти свободно говорит на валлийском. Восьмилетняя София из Кривого Рога рассказала, что ей нравится писать, читать и петь на валлийском. А 11-летний Даниил из Броницы на Львовщине говорит, что ему нравится общаться с валлийскими друзьями.
11-летний Даниил приехал со Львовщины / Фото BBC Украина
Все трое украинцев с сентября ежедневно посещают специализированные уроки в Уэльсе в школе Ysgol Moelfre. К слову, островяне, знакомые с историями детей, считают, что это потрясающий показатель.
Какая программа обучения
Учителя острова разработали специальную "программу погружения" в валлийский язык для ускоренного обучения учащихся, приезжающих из-за пределов Уэльса. После завершения 12-недельного курса дети возвращаются в свои начальные школы и могут продолжить обучение.
Преподаватели острова разработали специальную программу / Фото BBC Украина
Это происходит способом, который они не осознают, играя в игры, выступая, читая рэп и поя,
– говорит преподавательница Эйра Оуэн.
Неста Дэвис, ведущая преподавательница языковых центров Англси, говорит, что родители очень поддерживают детей и это помогает. Стоит добавить, что правительство Уэльса заявило, что продолжает инвестировать в валлийский язык. В частности, в этом году парламент страны выделил 6,6 миллиона фунтов стерлингов на обеспечение "программы погружения".
Поддержка родителей помогает детям учить язык / Фото BBC Украина
Беженцы из Донбасса презентовали работы в Германии: главное
- В течение 10-11 декабря в Thespis Zentrum в немецком городе Бауцен состоялся HeimaTraum - Симпозиум "Школа культурных инициатив гражданского общества "Реальность - Misto to Go School". В его рамках украинцы презентовали интересные и важные проекты.
- Во время Симпозиума представили три художественных социальных проекта, которые создали молодые беженцы из Попасной, Николаевки, Бахмута и других городов Востока Украины.
- HeimaTraum – это платформа и безопасное для беженцев пространство, которое занимается помощью для выживания и способствует созданию новых жизненных перспектив во время войны.
- К слову, украинский телеведущий комментатор международного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко открыл Симпозиум приветственным словом. Он поддержал юных украинцев онлайн, ведь очень важно, что они не оставили любимое дело, а продолжают вносить большой вклад в культурное развитие Украины даже вдали от дома.