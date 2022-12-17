Англсі має мовну політику, згідно з якою в усіх початкових школах округу викладання ведеться валлійською мовою. Як зазначають місцеві вчителі, вже до 11 років усі учні будуть повністю двомовними (друга – англійська).

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Скільки часу знадобилось на вивчення мови

Після 11 тижнів навчання 9-річна Наталя з Одеси майже вільно говорить валлійською. Восьмирічна Софія з Кривого Рогу розповіла, що їй подобається писати, читати та співати валлійською. А 11-річний Данило з Брониці на Львівщині каже, що йому подобається спілкуватися з друзями валлійською.

11-річний Данило приїхав з Львівщини / Фото BBC Україна

Усі троє українців з вересня щодня відвідують спеціалізовані уроки в Уельсі в школі Ysgol Moelfre. До слова, острів'яни, які знайомі з історіями дітей, вважають, що це приголомшливий показник.

Яка програма навчання

Вчителі острова розробили спеціальну "програму занурення" у валлійську мову для прискореного навчання учнів, які приїжджають з-за меж Уельсу. Після завершення 12-тижневого курсу діти повертаються до своїх початкових шкіл і можуть продовжити навчання.

Викладачі острова розробили спеціальну прогораму / Фото BBC Україна

Це відбувається у спосіб, який вони не усвідомлюють, граючи в ігри, виступаючи, читаючи реп та співаючи,

– каже викладачка Ейра Оуен.

Неста Дейвіс, провідна викладачка мовних центрів Англсі, каже, що батьки дуже підтримують дітей і це допомагає. Варто додати, що уряд Уельсу заявив, що продовжує інвестувати у валлійську мову. Зокрема цього року парламент країни виділив 6,6 мільйона фунтів стерлінгів на забезпечення "програми занурення".

Підтримка батьків допомагає дітям вивчати мову / Фото BBC Україна

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