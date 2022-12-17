Англсі має мовну політику, згідно з якою в усіх початкових школах округу викладання ведеться валлійською мовою. Як зазначають місцеві вчителі, вже до 11 років усі учні будуть повністю двомовними (друга – англійська).
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Скільки часу знадобилось на вивчення мови
Після 11 тижнів навчання 9-річна Наталя з Одеси майже вільно говорить валлійською. Восьмирічна Софія з Кривого Рогу розповіла, що їй подобається писати, читати та співати валлійською. А 11-річний Данило з Брониці на Львівщині каже, що йому подобається спілкуватися з друзями валлійською.
11-річний Данило приїхав з Львівщини / Фото BBC Україна
Усі троє українців з вересня щодня відвідують спеціалізовані уроки в Уельсі в школі Ysgol Moelfre. До слова, острів'яни, які знайомі з історіями дітей, вважають, що це приголомшливий показник.
Яка програма навчання
Вчителі острова розробили спеціальну "програму занурення" у валлійську мову для прискореного навчання учнів, які приїжджають з-за меж Уельсу. Після завершення 12-тижневого курсу діти повертаються до своїх початкових шкіл і можуть продовжити навчання.
Викладачі острова розробили спеціальну прогораму / Фото BBC Україна
Це відбувається у спосіб, який вони не усвідомлюють, граючи в ігри, виступаючи, читаючи реп та співаючи,
– каже викладачка Ейра Оуен.
Неста Дейвіс, провідна викладачка мовних центрів Англсі, каже, що батьки дуже підтримують дітей і це допомагає. Варто додати, що уряд Уельсу заявив, що продовжує інвестувати у валлійську мову. Зокрема цього року парламент країни виділив 6,6 мільйона фунтів стерлінгів на забезпечення "програми занурення".
Підтримка батьків допомагає дітям вивчати мову / Фото BBC Україна
Біженці з Донеччини презентували роботи в Німеччині: головне
- Протягом 10 – 11 грудня у Thespis Zentrum в німецькому місті Бауцен відбувся HeimaTraum – Симпозіум "Школа культурних ініціатив громадянського суспільства "Реальність – Misto to Go School". У його межах українці презентували цікаві та важливі проєкти.
- Під час Симпозіуму представили три мистецькі соціальні проєкти, які створили молоді біженці з Попасної, Миколаївки, Бахмуту та інших міст Сходу України.
- До слова, HeimaTraum – це платформа та безпечний для біженців простір, який займається допомогою для виживання та сприяє створенню нових життєвих перспектив під час війни.
- До слова, український телеведучий, коментатор міжнародного конкурсу "Євробачення" Тімур Мірошниченко відкрив Симпозіум вітальним словом. Він підтримав юних українців онлайн, адже дуже важливо, що вони не залишили улюблену справу, а продовжують робити великий внесок у культурний розвиток України навіть далеко від дому.