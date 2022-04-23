Женщина рассказала, что находится там с детьми почти 2 месяца. Люди даже не видят солнце.

К теме Украина – наш родной дом, – детки из "Азовстали" мечтают вернуться домой живыми

Дети боятся сходить в туалет

По словам жительницы, не было ни дня, когда бы они не слышали обстрелы. Дети уже боятся просто сходить в туалет. Они даже не могут справить жизненную человеческую потребность.

Мы находимся на грани, что скоро у нас не будет питания. Мы не сможем даже прокормить наших детей,

– подчеркнула женщина.

Поэтому она в отчаянии обратилась к миру и попросила обеспечить эвакуацию мирных жителей из комбината "Азовсталь".

Смотрите видео, что происходит на "Азовстали":