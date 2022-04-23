Дети, которые прячутся в "Азовстали", поблагодарили украинских военных, которые принесли им еду. Они желают победы Украине, потому что это их родной дом.

Кстати Эвакуация из Мариуполя таки состоится: начало в 12:00

Дети мечтают выйти

Малыши говорят, что хотят увидеть своих родных и очень скучают. Они прибежали на завод с родителями после обстрелов.

Мы уже здесь 2 месяца сидим, хочется увидеть солнце. Потому что здесь выключают свет и иногда включают,

– признался маленький мальчик.

Люди надеются, что будет "зеленый коридор". Эвакуацию блокируют россияне, однако 23 апреля, по предварительным планам, она должна состояться.

Смотрите видео – Забытые миром, но не Азовом: