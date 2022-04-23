Діти, які переховуються в "Азовсталі", подякували українським військовим, які принесли їм їжу. Вони бажають перемоги Україні, бо це їхня рідна домівка.
До речі Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00
Діти мріють вийти
Малеча каже, що хоче побачити своїх рідних та дуже сумує. Вони прибігли на завод з батьками після обстрілів.
Ми вже тут 2 місяці сидимо, хочеться побачити сонце. Тому що тут вимикають світло та деколи вмикають,
– зізнався маленький хлопчик.
Люди таки сподіваються, що буде "зелений коридор". Евакуацію блокують росіяни, однак 23 квітня, за попередніми планами, вона має відбутись.
Дивіться відео – Забуті світом, але не Азовом: