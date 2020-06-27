Дети из Нигерии сделали римейк на трейлер фильма от Netflix: впечатляющее видео
Группа детей, называющих себя Ikorodu Bois, сделали римейк на трейлер к фильму "Эвакуация" от Netflix. Благодаря этому они могут поехать в Голливуд.
Их видео увидел продюсер фильма, который пригласил детей на премьеру второй части. Об этом сообщило американское издание CNN.
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После обнародования римейка в интернете дети попросили тэгнуть в комментариях актера Криса Хемсворта, который сыграл главную роль в фильме.
Актер сделал репост видео у себя в Инстаграм и отметил в комментариях, что эта версия даже лучше, чем оригинал.
Сценаристы и продюсеры ленты – братья Руссо – также отреагировали на детское творчество. Они написали в социальной сети Твиттер, что хотели бы видеть юных киноматографистов на премьере второй части блокбастера и оплатить их перелет.
Авторы видео отреагировали с восторгом и сказали, что сбылась их мечта.
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"Это день, которого мы ждали всю жизнь", — ответили дети на приглашение в Голливуд.
Смотрите римейк на трейлер к фильму "Эвакуация" от Netflix: