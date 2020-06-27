Група дітей, які називають себе Ikorodu Bois, зробили рімейк на трейлер до фільму "Евакуація" від Netflix. Завдяки цьому вони можуть поїхати до Голівуду.

Їх відео побачив продюсер фільму, який запросив дітей на на прем’єру другої частини. Про це повідомило американське видання CNN.

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Після оприлюднення рімейку в інтернеті діти попросили позначати актора Кріса Хемсворта, який зіграв головну роль у фільмі.

Актор зробив репост відео у себе в Інстаграм і тегнув в коментарях, що ця версія навіть краще, ніж оригінал.

Сценаристи та продюсери стрічки — брати Руссо також відреагували на дитячу творчість. Вони написали у соціальній мережі Твіттер, що хотіли би бачити юних кіноматографістів на прем’єрі другої частини блокбастеру і готові оплатити їхній переліт.

This is awesome! We would love to have you guys at the #Extraction 2 premiere...DM us and we’ll get you there! https://t.co/6eufmJMgT7 — Russo Brothers (@Russo_Brothers) June 24, 2020

Автори відео відреагували з захопленням і сказали, що збулася їхня мрія.

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"Це день, якого ми чекали все життя", — відповіли діти на запрошення в Голлівуд.

Дивіться рімейк на трейлер до фільму "Евакуація" від Netflix: