Елена Зеленская подчеркнула, что из-за войны дети, которые находятся на лечении в "Охматдете", сейчас в подвалах больницы. Медики оказывают им помощь в тех же подвалах.

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Во время переговоров с Бриджит Макрон и Агатой Дудой Елена Зеленская обсудила возможности перевозки больных детей за границу для продолжения лечения. Подготовка к перевозке уже началась.

С Эмине Эрдоган Елена Зеленская обсуждает возможность предоставления Турцией убежища для украинских детей-сирот.

С Дианой Науседиенэ первая леди обсуждает идею создания образовательно-культурного хаба для наших детей, чтобы создать возможности для обучения, социализации и общения со сверстниками.

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