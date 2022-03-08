Поэтому Минздрав Украины утвердил приказ от 4 марта "Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Как будет происходить регистрация новорожденных в условиях военного положения

Если роды произошли вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства (по форме 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

Удостоверять рождение ребенка таким образом смогут все медицинские работники, в том числе те, кто занимается оказанием экстренной медицинской помощи. В случае невозможности выписать медицинское свидетельство о рождении по установленной форме, медработник может выписать справку в произвольной форме.

Кроме того, отныне можно получить свидетельство о рождении ребенка по личному обращению матери новорожденного в учреждение здравоохранения. При этом при себе надо иметь медицинские документы о наблюдении беременности или быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

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