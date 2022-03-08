Тому МОЗ України затвердило наказ від 4 березня "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Як відбуватиметься реєстрація новонароджених в умовах воєнного стану

Якщо пологи відбулись поза межами закладу охорони здоров'я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва (за формою 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.

Засвідчувати народження дитини у такий спосіб зможуть всі медичні працівники, у тому числі ті, хто займається наданням екстренної медичної допомоги. У разі неможливості виписати медичне свідоцтво про народження за встановленою формою, медпрацівник може виписати довідку у довільній формі.

Крім того, відтепер можна отримати свідоцтво про народження дитини за особистим зверненням матері новонародженого до закладу охорони здоров'я. При цьому при собі треба мати медичні документи про спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров'я, де містяться медичні записи про вагітність.

Нагадаємо, що лише у Києві станом на 7 березня протягом повномасштабної війни Росії проти України народилось 479 немовлят.

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