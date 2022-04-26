Как рассказали в фонде поддержки 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", деньги пожертвовали двое братьев – Владислав и Александр.

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История юных благотворителей тронула волонтеров и военных. Поэтому всего за 2 дня ребята из Прикарпатья получили желанный гироскутер.



Дети получили желанный подарок от военных / Фото фонда поддержки бригады

Также мальчикам передали флаг с шевроном 10-й ОГШБ. На нем украинские защитники оставили обращение к братикам.

Все обязательно будет Украина, благодаря таким, как вы,

– написали в обращении к малышам.

В фонде поддержки бригады "Эдельвейс" убеждены, что мечты должны сбываться.



Военные оставили пожелания для малышей / Фото фонда поддержки бригады

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