Он исполнил гимн украинских сечевых стрелков на фоне святыни Софии Киевской. Инициативу Хлывнюка подхватили и другие, запустив настоящий флешмоб.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Дети поют "Гей, у лузі червона калина"
К флешмобу присоединился Юрчик из Волыни. Парень спел песню, которая звучит в сердце каждого украинца и украинки.
А мы эту красную калину поднимем. А мы нашу славную Украину, эй, эй, развеселим!
– поет он.
Смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!