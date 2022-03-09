Він виконав гімн Українських січових стрільців на тлі святині Софії Київської. Ініціативу Хливнюка підхопили й інші, запустивши справжній флешмоб.

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Діти співають "Гей, у лузі червона калина"

До флешмобу приєднався Юрчик з Волині. Хлопець заспівав пісню, що лунає в серці кожного українця та українки.

А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

– співає він.

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