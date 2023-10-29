Всего в путешествие ездило 30 десятиклассников. Ребята по очереди несли Павла на спине, когда это было нужно.

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Ученики вынесли одноклассника на гору

Ученик Андрей Струбицкий рассказал, что именно он мотивировал Павла подняться вверх, ведь тот не был уверен, что все получится.

Мама Павла Яна Липовская отметила, что парень не захотел, чтобы она сопровождала его в поездке. По ее словам, сын абсолютно самостоятельный и колесное кресло – это не повод ограничивать себя во что бы то ни стало.

Мы показали ему, что все его донесем. Нас была довольно крупная компания. Мы его брали, как рюкзак, можно сказать. Там были большие подъемы по камням. Вниз было легче спускаться, уже знали, куда становиться,

– рассказал Андрей.

Друг Павла Мирослав Карпяк сказал, что одноклассники всегда помогают Павлу: и в школу доехать, и передвигаться в классе. Он добавил, что эта экскурсия еще больше сдружила всех. Однако он признался, что легко не было. Труднее всего было уже под вершиной, когда сил не хватало у всех.

Девушки морально поддерживали несущих Павла парней и взяли на себя двойной груз: еду и воду.

Так, как наши ребята не имели возможности взять с собой рюкзаки, мы давали им есть и пить, когда они отдыхали. Там была очень болотистая такая местность, и мы боялись, что ребята упадут вместе с Пашей,

– сказала Анна Малоока.

Павла ждет дорогостоящая операция

Мама Павла рассказала, что у ее сына спинальная мышечная атрофия. Сейчас болезнь стремительно прогрессирует, у парня искривление позвоночника на 80%, и год назад он стал передвигаться на колесном кресле.

После осуществления одной мечты Павел говорит, что теперь хочет воплотить другую – двигаться без боли с ровной спиной. В ближайшее время его ждет дорогостоящая операция. Чтобы помочь сыну, Яна Липовская объявила сбор средств.