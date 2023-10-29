Всього в мандрівку їздило 30 десятикласників. Хлопці по черзі несли Павла на спині, коли це було необхідно.

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Учні винесли однокласника на гору

Учень Андрій Струбіцький розповів, що саме він мотивував Павла піднятися вгори, адже той не був впевнений, що все вдасться.

Мама Павла Яна Липовська зазначила, що хлопець не захотів, аби вона супроводжувала його у поїздці. З її слів, син абсолютно самостійний та колісне крісло – це не привід себе обмежувати у будь-чому.

Ми показали йому, що ми усі його донесемо. Нас була доволі велика компанія. Ми його брали як рюкзак, можна сказати. Там були великі підйоми по камінню. Вниз було легше спускатися, уже знали, куди ставати,

– розповів Андрій.

Друг Павла Мирослав Карп'як сказав, що однокласники завжди допомагають Павлу: і в школу доїхати, і пересуватися у класі. Він додав, що ця екскурсія ще більше здружила усіх. Однак зізнався, що легко не було. Найважче було вже під вершиною, коли сил не вистачало у всіх.

Дівчата морально підтримували хлопців, які несли Павла, і взяли на себе подвійний вантаж: їжу та воду.

Так, як наші хлопці не мали змоги узяти з собою рюкзаки, то ми давали їм їсти та пити, як вони перепочивали. Там була дуже болотиста така місцевість, і ми боялися, що хлопці впадуть разом з Пашою,

– сказала Анна Малоока.

Павла чекає дорога операція

Мама Павла розповіла, що у її сина – спінальна м'язова атрофія. Зараз хвороба стрімко прогресує, у хлопця викривлення хребта на 80%, і рік тому він почав пересуватися на колісному кріслі.

Після здійснення однієї мрії Павло каже, що тепер прагне втілити іншу – рухатися без болю з рівною спиною. Найближчим часом на нього чекає дороговартісна операція. Щоб допомогти сину, Яна Липовська оголосила збір коштів.