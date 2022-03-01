Безумное сопротивление украинцев, храбрые действия ВСУ, тысячи убитых, сотни единиц уничтоженной техники и санкции, которые загоняют Россию в изоляцию от цивилизованного мира, заставили оккупантов потерять остатки здравого смысла. Рашисты бьют из реактивной артиллерии по жилым домам, забыв о малейших остатках нормальности.

Кстати После обстрелов оккупантов в Харькове под завалами ищут людей

Дети-сироты прячутся от бомб

Оккупанты делают все для того, чтобы стремление украинцев как можно уничтожить их усиливалось в геометрической прогрессии. Жертвами обстрелов врага становятся дети, а такого украинцы не прощают.

В Кропивницком дети-сироты вынуждены пережидать тревогу в укрытии. Щемящее фото заряжено на усиление ненависти и презрения к российским оккупантам, ворвавшимся на территорию Украины.

Дети-сироты прячутся от снарядов оккупанта в укрытии Кропивницкого / Фото Игоря Лысенко

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