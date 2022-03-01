Шалений спротив українців, хоробрі дії ЗСУ, тисячі вбитих, сотні одиниць знищеної техніки та санкції, які заганяють Росію в ізоляцію від цивілізованого світу змусили окупантів втратити рештки здорового глузду. Рашисти гатять з реактивної артилерії по житлових будинках, забувши про бодай найменші рештки нормальності.

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Діти-сироти ховаються від бомб

Окупанти роблять усе для того, щоб прагнення українців якомога знищити їх посилювалося у геометричній прогресії. Жертвами обстрілів ворога стають діти, а такого українці не пробачають.

У Кропивницькому діти-сироти змушені перечікувати тривогу в укритті. Щемливе фото заряджене на посилення ненависті та презирства до російських окупантів, які вдерлися на територію України.

Діти-сироти ховаються від снарядів окупанта у сховищі Кропивницького / Фото Ігоря Лисенка

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