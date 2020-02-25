Дети передают рисунки: как прошли первые дни в обсервации в Новых Санжарах
В Новых Санжарах продолжается шестой день обсервации. Все эвакуированные без симптомов болезни. Первые результаты предыдущих анализов должны быть уже 26 февраля. Поселок привыкает к вниманию, а дети начали ходить в школу и даже рисуют открытки, чтобы поддержать эвакуированных.
Медцентр в Новых Санжарах находится под усиленной охраной Нацгвардии и полиции, а улицы патрулируют. С 20 февраля никаких обострений не было.
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В сельскую школу вернулись ученики. Учителя рассказали, что с родителями пришлось провести несколько собраний, ведь 20 февраля их никто не оповестил, что к ним едут здоровые люди.
Дети рисуют открытки для эвакуированных украинцев и пишут пожелания, а все рисунки передают через Красный крест. Книги и игры прибывают с почты ежедневно по несколько раз. А вот продукты принимать перестали – все вкусности переправляют местным детским учреждениям.
Рисунки детей для украинцев в обсервации
К слову, в новосанжарской больнице оборудовали два дополнительных диагностических кабинета для местных. Однако местные говорят, что это стоило сделать еще до скандала с эвакуацией.
Интересно! По каким правилам живут эвакуированные в обсервации
Медики проверили состояние не только прибывших из Уханя, но и всех, кто их встречал и сопровождал. Власть уверяет, что все чувствуют себя хорошо, проходят постоянные осмотры и не имеют повышений температуры.
Кратко об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары, местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали девять правоохранителей и один гражданский.
- Чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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