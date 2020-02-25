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      Дети передают рисунки: как прошли первые дни в обсервации в Новых Санжарах

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      В Новых Санжарах продолжается шестой день обсервации. Все эвакуированные без симптомов болезни. Первые результаты предыдущих анализов должны быть уже 26 февраля. Поселок привыкает к вниманию, а дети начали ходить в школу и даже рисуют открытки, чтобы поддержать эвакуированных.

      Медцентр в Новых Санжарах находится под усиленной охраной Нацгвардии и полиции, а улицы патрулируют. С 20 февраля никаких обострений не было.

      Читайте также: Как должна отреагировать Украина на коронавирус – видение Супрун

      В сельскую школу вернулись ученики. Учителя рассказали, что с родителями пришлось провести несколько собраний, ведь 20 февраля их никто не оповестил, что к ним едут здоровые люди.

      Дети рисуют открытки для эвакуированных украинцев и пишут пожелания, а все рисунки передают через Красный крест. Книги и игры прибывают с почты ежедневно по несколько раз. А вот продукты принимать перестали – все вкусности переправляют местным детским учреждениям.

      малюнки
      Рисунки детей для украинцев в обсервации

      К слову, в новосанжарской больнице оборудовали два дополнительных диагностических кабинета для местных. Однако местные говорят, что это стоило сделать еще до скандала с эвакуацией.

      Интересно! По каким правилам живут эвакуированные в обсервации

      Медики проверили состояние не только прибывших из Уханя, но и всех, кто их встречал и сопровождал. Власть уверяет, что все чувствуют себя хорошо, проходят постоянные осмотры и не имеют повышений температуры.

      Кратко об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019

      • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
      • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
      • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары, местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали девять правоохранителей и один гражданский.
      • Чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Новые Санжары
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