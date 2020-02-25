Дети передают рисунки: как прошли первые дни в обсервации в Новых Санжарах

В Новых Санжарах продолжается шестой день обсервации. Все эвакуированные без симптомов болезни. Первые результаты предыдущих анализов должны быть уже 26 февраля. Поселок привыкает к вниманию, а дети начали ходить в школу и даже рисуют открытки, чтобы поддержать эвакуированных.

Медцентр в Новых Санжарах находится под усиленной охраной Нацгвардии и полиции, а улицы патрулируют. С 20 февраля никаких обострений не было.

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В сельскую школу вернулись ученики. Учителя рассказали, что с родителями пришлось провести несколько собраний, ведь 20 февраля их никто не оповестил, что к ним едут здоровые люди.

Дети рисуют открытки для эвакуированных украинцев и пишут пожелания, а все рисунки передают через Красный крест. Книги и игры прибывают с почты ежедневно по несколько раз. А вот продукты принимать перестали – все вкусности переправляют местным детским учреждениям.



Рисунки детей для украинцев в обсервации

К слову, в новосанжарской больнице оборудовали два дополнительных диагностических кабинета для местных. Однако местные говорят, что это стоило сделать еще до скандала с эвакуацией.

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Медики проверили состояние не только прибывших из Уханя, но и всех, кто их встречал и сопровождал. Власть уверяет, что все чувствуют себя хорошо, проходят постоянные осмотры и не имеют повышений температуры.

Кратко об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019