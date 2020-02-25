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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Діти передають малюнки: як минули перші дні в обсервації у Нових Санжарах

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      У Нових Санжарах триває шостий день обсервації. Усі евакуйовані без симптомів хвороби. Перші результати попередніх аналізів мають бути вже 26 лютого. Селище звикає до уваги, а діти почали ходити до школи та навіть малюють листівки, щоб підтримати евакуйованих.

      Медцентр у Нових Санжарах перебуває під посиленою охороною Нацгвардії та поліції, а вулиці патрулюють. З 20 лютого жодних загострень не було.

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      До сільської школи повернулись учні. Учителі розповіли, що з батьками довелося провести кілька зборів, адже 20 лютого їх ніхто не оповістив, що до них їдуть здорові люди.

      Діти малюють листівки для евакуйованих українців та пишуть побажання, а усі малюнки передають через Червоний хрест. Книжки та ігри прибувають з пошти щодня по кілька разів. А от продукти приймати перестали – усі смаколики переправляють місцевим дитячим закладам.

      малюнки
      Малюнки дітей для українців в обсервації

      До слова, у новосанжарській лікарні обладнали два додаткові діагностичні кабінети для місцевих. Проте місцеві кажуть, що це варто було зробити ще до скандалу з евакуацією.

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      Медики перевірили стан не тільки прибулих з Уханя, а й усіх, хто їх зустрічав і супроводжував. Влада запевняє, що всі почувають себе добре, проходять постійні огляди та немає підвищень температури.

      Коротко про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019

      • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
      • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
      • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали дев'ять правоохоронців та один цивільний.
      • Щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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      сьогодні
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини України
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