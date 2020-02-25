Діти передають малюнки: як минули перші дні в обсервації у Нових Санжарах
У Нових Санжарах триває шостий день обсервації. Усі евакуйовані без симптомів хвороби. Перші результати попередніх аналізів мають бути вже 26 лютого. Селище звикає до уваги, а діти почали ходити до школи та навіть малюють листівки, щоб підтримати евакуйованих.
Медцентр у Нових Санжарах перебуває під посиленою охороною Нацгвардії та поліції, а вулиці патрулюють. З 20 лютого жодних загострень не було.
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До сільської школи повернулись учні. Учителі розповіли, що з батьками довелося провести кілька зборів, адже 20 лютого їх ніхто не оповістив, що до них їдуть здорові люди.
Діти малюють листівки для евакуйованих українців та пишуть побажання, а усі малюнки передають через Червоний хрест. Книжки та ігри прибувають з пошти щодня по кілька разів. А от продукти приймати перестали – усі смаколики переправляють місцевим дитячим закладам.
Малюнки дітей для українців в обсервації
До слова, у новосанжарській лікарні обладнали два додаткові діагностичні кабінети для місцевих. Проте місцеві кажуть, що це варто було зробити ще до скандалу з евакуацією.
Цікаво! За якими правилами живуть евакуйовані в обсервації
Медики перевірили стан не тільки прибулих з Уханя, а й усіх, хто їх зустрічав і супроводжував. Влада запевняє, що всі почувають себе добре, проходять постійні огляди та немає підвищень температури.
Коротко про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали дев'ять правоохоронців та один цивільний.
- Щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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