Діти передають малюнки: як минули перші дні в обсервації у Нових Санжарах

У Нових Санжарах триває шостий день обсервації. Усі евакуйовані без симптомів хвороби. Перші результати попередніх аналізів мають бути вже 26 лютого. Селище звикає до уваги, а діти почали ходити до школи та навіть малюють листівки, щоб підтримати евакуйованих.

Медцентр у Нових Санжарах перебуває під посиленою охороною Нацгвардії та поліції, а вулиці патрулюють. З 20 лютого жодних загострень не було.

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До сільської школи повернулись учні. Учителі розповіли, що з батьками довелося провести кілька зборів, адже 20 лютого їх ніхто не оповістив, що до них їдуть здорові люди.

Діти малюють листівки для евакуйованих українців та пишуть побажання, а усі малюнки передають через Червоний хрест. Книжки та ігри прибувають з пошти щодня по кілька разів. А от продукти приймати перестали – усі смаколики переправляють місцевим дитячим закладам.



Малюнки дітей для українців в обсервації

До слова, у новосанжарській лікарні обладнали два додаткові діагностичні кабінети для місцевих. Проте місцеві кажуть, що це варто було зробити ще до скандалу з евакуацією.

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Медики перевірили стан не тільки прибулих з Уханя, а й усіх, хто їх зустрічав і супроводжував. Влада запевняє, що всі почувають себе добре, проходять постійні огляди та немає підвищень температури.

Коротко про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019