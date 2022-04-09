Москва не имеет живой силы для пополнения оккупационных войск в Украине. Поэтому хотят привлечь в армию детей с 17 лет.

К теме Россия может привлечь к войне около 1 800 детей из "юнармии Крыма"

Соответствующий приказ уже подписал министр обороны России.

Так же делали нацисты

В ВСУ отметили, что аналогичные действия осуществляла нацистская Германия в годы Второй мировой, привлекая к войне подростков из "Гитлерюгенда".

После прихода нацистов к власти вступление детей и подростков в "гитлеровскую молодежь" стало обязательным. Когда стало понятно, что Германия проиграет войну, нацисты столкнулись с дефицитом кадров.

На детей легче воздействовать

В январе 1943 года ввели обязательную службу для молодежи допризывного возраста. Это были школьники старших классов, однако попадались даже 12-летние мальчики. Детей убеждали в победе над врагом, на них легче влиять.

Желая доказать верность фюреру, они бесстрашно воевали с противником. Дети служили в партизанских отрядах, расстреливали пленных и бросались на танки с гранатами.

В конце войны в армию привлекли даже девочек.

"Юнармия" станет последним оплотом Путина

Детская милитарная организация в России максимально похожа на своего предшественника – "Гитлерюгенд". Радикальная пропагандистская работа обеспечивает преданность молодежи Путину.

На очереди следующий шаг кремля – использовать российских подростков в роли "пушечного мяса". Как и для Гитлера, дети станут последним оплотом Путина накануне краха рашистского рейха,

– предупредили в ВСУ.

Важно – Разведки предупредили об одной из самых определяющих битв войны: