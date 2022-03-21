Как сообщили в ведомстве, к войне против Украины оккупанты могут привлечь несовершеннолетних граждан. У же есть соответствующий приказ, который это предусматривает.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Против Украины могут воевать 17-летние дети

В ГУР отметили, что в России уже есть приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины". Его лично подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

Речь идет о том, что дети в возрасте 17 – 18 лет должны пройти подготовку, чтобы затем приобщиться к "специальной операции".

В кратчайшие сроки должны быть предоставлены предложения по самой подготовке будущих военных.

Контролировать исполнение приказа должен начальник главного военно-политического управления.

Если это действительно правда, то воевать против Украины будут около 1800 детей 17 – 18 лет из временно оккупированного Крыма. Они, собственно, и входят в движение "юнармия".

Что такое "юнармия" Это российская детско-юношеская милитарная организация при министерстве обороны России. Она отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Стать ее членами могут дети от 8 лет.

Документ свидетельствует, что больше всего участников "юнармии" привлекут из города Севастополь. Поэтому не исключено, что именно в этот город вернется больше всего гробов с еще юными, не поворачивается язык сказать, солдатами.