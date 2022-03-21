Як повідомили у відомстві, до війни проти України окупанти можуть залучити неповнолітніх громадян. Уже є відповідний наказ, який це передбачає.

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Проти України можуть воювати 17-річні діти

У ГУР зазначили, що на Росії вже є наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "юнармія" до проведення спеціальної операції на території України". Його особисто підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Мовиться про те, що діти віком 17 – 18 років повинні пройти підготовку, щоб потім долучитися до "спеціальної операції".

У найкоротші терміни мають бути надані пропозиції стосовно самої підготовки майбутніх військових.

Контролювати виконання наказу повинен начальник головного військово-політичного управління країни.

Якщо це дійсно правда, то воювати проти України будуть близько 1800 дітей віком 17 – 18 років з тимчасово окупованого Криму. Вони, власне, і входять до руху "юнармія".

Що таке "юнармія" Це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони Росії. Вона вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. А стати її членами можуть діти від 8 років.

Документ свідчить, що найбільше залучать учасників "юнармії" з міста Севастополь. Тож не виключено, що саме до цього міста повернеться найбільше трун з іще юними, не повертається язик сказати, солдатами.

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