Воруют даже детские игрушки, которые украинцам пришлось оставить в полуразрушенных городах. На такие циничные действия оккупантов ответила ведущая 24 канала Екатерина Соляр.

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То, что захватчикам удается вынести за пределы Украины, они отправляют домой по почте.

Надеюсь, детские глаза, у которых они отняли игрушки, будут им сниться во снах очень долго,

– отметила Соляр.

Напомним, по официальным подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2022 года в результате войны в Украине погибли 153 ребенка.

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