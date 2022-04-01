Оккупанты везут сувениры Лукашенко
"Вторая армия" мира оставила своих солдат без еды, поэтому голодные оккупанты решили запастись картофелем в Украине. Они воруют картофель со складов в Славутиче.
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По предварительной информации, оккупанты решили отступать в направлении Беларуси. Вероятно, везут сувениры тамошнему диктатору Лукашенко.
Сообщается, что у тяжелой техники, которую оккупанты вроде бы вывели из Славутича, была маркировка буквой "О". До этого оккупанты маркировали свою технику буквами Z и V.
Отметим, что город Славутич расположен вблизи ЧАЭС. В нем частично проживают люди, работающие на атомной станции.
- Как известно, российские оккупанты 31 марта решили покинуть Чернобыльскую АЭС, ведь запаниковали после первых симптомов облучения.
- Покидая атомную станцию, русская армия воровала кофеварки, чайники, тарелки и ложки. ЧАЭС находилась под контролем оккупантов с 24 февраля по 31 марта.
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