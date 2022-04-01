Оккупанты везут сувениры Лукашенко

"Вторая армия" мира оставила своих солдат без еды, поэтому голодные оккупанты решили запастись картофелем в Украине. Они воруют картофель со складов в Славутиче.

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По предварительной информации, оккупанты решили отступать в направлении Беларуси. Вероятно, везут сувениры тамошнему диктатору Лукашенко.

Сообщается, что у тяжелой техники, которую оккупанты вроде бы вывели из Славутича, была маркировка буквой "О". До этого оккупанты маркировали свою технику буквами Z и V.

Отметим, что город Славутич расположен вблизи ЧАЭС. В нем частично проживают люди, работающие на атомной станции.

Как известно, российские оккупанты 31 марта решили покинуть Чернобыльскую АЭС, ведь запаниковали после первых симптомов облучения.

Покидая атомную станцию, русская армия воровала кофеварки, чайники, тарелки и ложки. ЧАЭС находилась под контролем оккупантов с 24 февраля по 31 марта.