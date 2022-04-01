Окупанти везуть сувеніри Лукашенку

"Друга армія" світу залишила своїх солдатів без їжі, тому голодні окупанти вирішили запастися картоплею в Україні. Вони крадуть картоплю зі складів у Славутичі.

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За попередньою інформацією, окупанти вирішили відступати у напрямку Білорусі. Ймовірно, везуть сувеніри тамтешньому диктатору Лукашенку.

Повідомляється, що важка техніка, яку окупанти начебто вивели зі Славутича, мала маркування літери "О". До цього окупанти маркували свою техніку літерами Z та V.

Зауважимо, що місто Славутич розташоване поблизу ЧАЕС. У ньому частково проживають люди, які працюють на атомній станції.

Як відомо, російські окупанти 31-го березня вирішили покинути Чорнобильську АЕС, адже запанікували після перших симптомів опромінення.

Покидаючи атомну станцію, російська армія крала кавоварки, чайники, тарілки та ложки. ЧАЕС перебувала під контролем окупантів з 24 лютого до 31 березня.

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