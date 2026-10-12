Об этом сообщает отдел по связям с общественностью 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

Что известно о ситуации в районе Садков?

Информация о якобы продвижении российских подразделений в районе Садков Сумского района, обнародованная аналитическим ресурсом DeepState, не соответствует действительности.

В сообщении, опубликованном в фейсбуке 12 октября, военные подчеркнули, что населенный пункт и прилегающие позиции находятся под контролем украинских защитников.

В командовании отметили, что публикация непроверенных данных может вводить общественность в заблуждение. Поэтому военные призвали аналитиков перед внесением изменений на карту боевых действий обращаться в официальные подразделения по связям с общественностью Сил обороны для проверки информации.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции на фронте остаются сильными, а в этом году они являются одними из самых сильных за долгое время. Украина продолжает активно обороняться и постепенно оттеснять российских оккупантов

В последние месяцы потери россиян возросли. В частности, в районах Доброполья российские войска ежедневно теряют около 200 военнослужащих убитыми, также многие оккупанты получают тяжелые ранения.

Силы обороны сдерживают попытки врага продвигаться вперед и проникать вглубь территории. Он поблагодарил подразделения и бригады, которые выполняют боевые задачи и максимально эффективно применяют оружие. По словам Зеленского, несмотря на численное превосходство россиян на отдельных участках фронта в шесть–восемь раз, украинские военные продолжают достигать необходимых результатов.