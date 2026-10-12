О подробностях глава государства рассказал в вечернем обращении.

Какова ситуация на фронте

Украина продолжает активную оборону и постепенно оттесняет оккупанта.

В последние месяцы российские потери возросли. Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют лишь убитыми около двух сотен человек. Много у них и тяжелораненых. Все попытки врага продвинуться вперед, инфильтроваться мы останавливаем, делаем для этого все возможное,

– рассказал президент.

Он поблагодарил все подразделения и бригады, которые в полной мере выполняют боевые задачи и применяют оружие максимально эффективно.

Зеленский подчеркнул, что позиции Украины на фронте остаются сильными, и особенно в этом году "самыми сильными за долгое время".

"Хотя россияне в некоторых местах фронта превосходят нас по численности в шесть–восемь раз, мы все равно достигаем необходимых Украине результатов", – добавил президент.

К слову, согласно обновленному отчету Института изучения войны за 11 октября, российские войска не продвинулись вперед. В то же время Силы обороны продвинулись в Запорожской области.