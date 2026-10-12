Про деталі глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Яка ситуація на фронті

Україна продовжує активну оборону й поступово відтискає окупанта.

Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають лише вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись ми зупиняємо, робимо все для цього,

– розповів президент.

Він подякував усім підрозділам та бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно.

Зеленський наголосив, що позиції України на фронті залишаються сильними, і особливо цього року "найбільш сильні за довгий час".

"Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість – вісім разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів", – додав президент.

До слова, згідно з оновленим звітом Інституту вивчення війни за 11 жовтня, російські війська не мали просувань. Водночас Сили оборони просунулись у Запорізькій області.