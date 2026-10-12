Успіхи на полі бою окупанти частково заміняють відео, згенерованими ШІ. Про це пише ISW.

Яка ситуація на фронті?

Інститут вивчення війни повідомляє, що у Сумській області українські війська просунулися на схід від обласного центру. Російський воєнкор у неділю, 11 жовтня, визнав, що українські війська утримують позиції між Малою Рибицею та Великим Приколом, всупереч заявам Росії. Він також стверджував, що російські війська просунулися на південь у напрямку Нової Січі (на північний схід від міста Суми). Росіяни проводять менше штурмових операцій на схід від Сум, через меншу густоту лісистих районів, що не забезпечує окупантам достатнє маскування.

У Харківській області російські війська продовжували наступальні операції на півночі регіону 10 та 11 жовтня, але не просунулися вперед.

Українські сили нещодавно просунулися або утримували позиції на північний схід від Великого Бурлука, оскільки окупанти проводили місію з інфільтрації в цьому районі. Інститут вивчення війни пише, що ЗСУ, ймовірно, використовують нову тактику захисту, що передбачає використання дронів для перехоплення російських БпЛА, які полюють на українські танки.

Російські мілітарі блогери писали, що окупанти атакують на південний схід від Куп'янська поблизу Куп'янськ-Вузлового 10 та 11 жовтня, а ЗСУ контратакували на північний схід від Куп'янська поблизу Радківки. Росіяни продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Борової 10 та 11 жовтня, але без просувань.

У Донецькій області ворог продовжував наступальні операції в тактичному районі Лиман 10 та 11 жовтня, але не просувався вперед, юо українські війська контратакували на північ та південь від Лимана.

Також росіяни зосередили наступ на схід від Слов'янська вздовж південного берега річки Сіверський Донець, але не просунулися вперед, бо Сили оборони продовжували контратаки поблизу Рай-Олександрівки.

Окупанти проводили наступальні операції поблизу Костянтинівки та на південний захід від Дружківки вздовж річки Казений Торець, але не зуміли просунутись. Українські війська або просувалися вперед, або утримували позиції у західній Костянтинівці, всупереч заявам країни-агресорки.

Міністерство оборони Росії продовжує використовувати відеозаписи із ШІ під час місій з підняття прапорів, для створення неправдивої інформації про просування.

Російські джерела продовжують використовувати відео, згенеровані за допомогою ШІ та змінені, для ствердження територіального контролю над районами України, які російські війська не захопили, як когнітивну війну, спрямовану на зображення оборони українських військ як такої, що руйнується, та для посилення брехні в самих російських військових,

– пишуть аналітики.

Вони відзначають, що особливо часто такі випадки трапляються на Добропільському напрямку, оскільки Міноборони Росії продовжує стверджувати, буцімто росіяни оточили українські війська в Добропіллі, не надаючи жодних доказів.

У Дніпропетровській області ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Новопавлівському напрямку 11 жовтня. Окупанти продовжували наступальні операції на північний схід від Олександрівки, а українські війська контратакували в цьому районі.

У Запорізькій області 10 та 11 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на північний захід та південний захід від Гуляйполя, але не мали просувань. Інститут вивчення війни пише, що Сили оборони нещодавно просунулися на південь від Оріхова, оскільки російські війська продовжували спроби обійти Оріхів з північного заходу та північного сходу. Також є просування на північний схід від Новоданилівки.

Огляд фронту / ISW

Нагадаємо, що Росія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці на полі бою. За минулу добу чисельність армії країни-агресорки скоротилась на 1 470 солдатів.