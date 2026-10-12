З 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 1,5 мільйона військовослужбовців вбити та пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб;
- танків – 12 410 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 527 (+6);
- артилерійських систем – 51 090 (+51);
- РСЗВ – 2 209 (+4);
- засобів ППО – 1 703 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 927 (+3);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 162 056 (+553);
- спеціальної техніки – 4 818 (+3);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що у неділю, 11 жовтня, українські морські піхотинці знищили два російські човни разом із їхнім особовим складом. Цілі ворога уразили воїни 34 окремої бригади морської піхоти "Борисфен".