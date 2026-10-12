С 24 февраля 2022 года Россия потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

личного состава – около 1 554 310 (+1 470) человек;

танков – 12 410 (+2);

боевых бронированных машин – 25 527 (+6);

артиллерийских систем – 51 090 (+51);

РСЗО – 2 209 (+4);

средств ПВО – 1 703 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 873 (+1 416);

наземных робототехнических комплексов – 2 927 (+3);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 162 056 (+553);

специальной техники – 4 818 (+3);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что в воскресенье, 11 октября, украинские морские пехотинцы уничтожили две российские лодки вместе с их личным составом. Цели врага поразили воины 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".