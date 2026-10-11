Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Деталі операції та втрати росіян
Українські захисники вчасно виявили маневр ворога та завдали вогневого ураження. Так, окупанти втратили два човни разом з військовослужбовцями.
Успішно по цілях противника відпрацювали бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен".
Кадри знищення російських човнів: дивіться відео
Кожна спроба окупантів щось змінити на свою користь закінчується для них однаково. Для ворога всі маршрути ведуть до одного сценарію,
– зазначили українські військові.
Нагадаємо, українські військові атакували низку важливих для російської армії об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в тилу Росії. В Брянській області бійці уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. На Херсонщині, в районі Хорлів, під удар потрапив навчальний центр ворога. Також Сили оборони били по пунктах управління росіян і їхній логістиці.