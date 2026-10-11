Про це зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Які деталі нових ударів стали відомі?

Успішні атаки відбулися протягом 9 жовтня та в ніч проти 10 жовтня. Захисникам вдалося дістати ворожі цілі не лише на тимчасово окупованих землях, а й на території країни-агресора.

У Брянській області Росії, поблизу населеного пункту Труханове, українські бійці успішно уразили ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Тим часом на Херсонщині, в районі Хорлів, під удар потрапив навчальний центр, де готували сержантів російської армії. Також вогневого ураження зазнали пункти управління окупантів біля Переможного на Запоріжжі та Докучаєвська Донецької області.

Окрему увагу Сили оборони приділили знищенню ворожої логістики. У районі Суходільська Луганської області захисники накрили вогнем ремонтно-відновлювальну базу росіян, а біля Чистякового на Донеччині знищили великий склад паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади з матеріально-технічними засобами та інженерним обладнанням злетіли в повітря поблизу Родинкового та Боровеньок.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують систематично атакувати військову інфраструктуру противника, щоб послабити його логістику та бойові можливості.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Зокрема, у Сочі на території аеропорту виникла пожежа, а через події десятки авіарейсів затримувалися. Крім того, під ударом могла опинитися військова частина протиповітряної оборони. Супутникові знімки зафіксували інтенсивні пожежі в районі її дислокації.

Під ударом також опинився ще один дата-центр російської компанії "Яндекс" у Володимирській області. Об’єкт у Володимирі розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт. На тлі атаки в Росії та низці інших країн, зокрема Казахстану, Білорусі та Вірменії, виникли перебої в роботі окремих сервісів компанії. Зокрема, користувачі зіткнулися з проблемами в роботі служб замовлення таксі та доставки їжі.

Раніше ми писали, що українські військові регулярно вибивають ворожу інфраструктуру. Так, Сили оборони України 8 жовтня та в ніч проти 9 жовтня уразили низку військових об’єктів росіян у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, знищили комплекс "Панцир-С1", місце запуску ударних дронів, командно-спостережні пункти, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також польовий склад пального в Бєлгородській області. безпілотників поблизу Донецька.

А на початку жовтня ЗСУ знищили важливу переправу окупантів через річку Мокрі Яли на тимчасово окупованій території Донецької області. Це суттєво ускладнить логістичне забезпечення та перегрупування ворожих сил на цьому напрямку.