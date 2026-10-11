Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Що відомо про ситуацію в Сочі?

На федеральній території Сириус у районі Сочі зафіксовано пожежу у військовій частині ППО 03110. Поруч із цим об'єктом, неподалік від річки Псоу та кордону з Абхазією, дислокується російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400, а близько півночі місцеві жителі чули серію вибухів.

В Сочі могли завдати удару по військовій частині / "Кримський вітер"



На супутниках фіксується пожежа / "Кримський вітер"

Згідно з інформацією Оперативного штабу Краснодарського краю, фрагменти збитих безпілотників упали одразу за кількома адресами в межах міста. Внаслідок влучання уламків сталася пожежа в одній з адміністративних будівель міжнародного аеропорту Сочі, яку оперативно загасили.

Крім того, фрагменти БПЛА виявили на території приватного сектора та місцевих готелів. В одному з приватних будинків пошкоджено покрівлю, а в іншому виникло займання, яке також швидко ліквідували рятувальні служби. За офіційними даними, в усіх випадках нібито обійшлося без постраждалих.

Як зазначають у Южній транспортній прокуратурі, через обмеження в роботі аеропорту відбулося коригування розкладу польотів, що призвело до масових затримок авіарейсів. Для надання допомоги пасажирам у терміналах розгорнули мобільні приймальні та відкрили спеціальну гарячу лінію.

Відомо, що в аеропорту російського Сочі затримують близько 65 рейсів, ще сім скасували після падіння уламків безпілотника на території летовища. Обмеження на роботу аеропорту запровадили напередодні близько 23:40, і досі їх ще не скасували.

Наразі на всіх місцях виявлення уламків продовжують працювати оперативні та спеціальні служби для усунення наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня у Володимирській області Росії під атаку потрапив дата-центр "Яндексу". Місцеві жителі чули численні вибухи, після чого в роботі понад 80 сервісів і компонентів компанії виникли перебої. Зокрема, перестали працювати голосовий помічник "Аліса", "Яндекс Музика", платформа "Яндекс Телеміст" і хмарна інфраструктура Yandex Cloud. Під ударом опинився дата-центр потужністю 50 мегаватів, розрахований на 2880 IT-стійок.