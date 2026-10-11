Про масштабну проблему для користувачів повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+.

Що відомо про проблеми із сервісами "Яндексу"?

Згідно з даними служби моніторингу Yandex Cloud Alert, пошкоджений дата-центр Яндекса у Володимирі розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт. Перші повідомлення про удар з'явилися в моніторингових каналах, а після чого місцеві жителі заявили про серію гучних вибухів та пожежу на території комплексу.

У результаті ураження інфраструктури в користувачів перестали працювати голосовий помічник Аліса, сервіс "Яндекс Музика", платформи "Яндекс Телеміст" та "Яндекс Дім". Також аварія повністю паралізувала корпоративні інструменти Tracker, Wiki та Forms разом із пошуковими API.

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Масштабні перебої в роботі хмарної платформи Yandex Cloud зафіксували користувачі у Казані, Самарі, Удмуртії, Владивостоці, Кузбасі, Брянську, Люберцях та Уфі. Крім того, скарги на недоступність систем надходять із Сербії, а в соцмережах повідомляють про серйозні проблеми в роботі "Яндекс Таксі" на території Білорусі, Вірменії та Казахстану.

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Через збій у роботі "Яндексу" частина росіян втратила доступ до банківських сервісів. Зокрема, користувачі скаржаться, що не можуть відкрити застосунок "Яндекс Пей" і скористатися своїми грошима.

Фахівці продовжують оцінювати загальний масштаб пошкоджень та намагаються стабілізувати роботу мережі. Проте представники компанії поки не називають точних термінів відновлення обладнання на пошкодженому майданчику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що це вже третій дата-центр компанії "Яндекс", який зазнав руйнувань за останні дні. У ніч із 7 на 8 жовтня безпілотники пошкодили об'єкт у Сасовому Рязанської області, після чого його роботу повністю зупинили, а наступного ранку під авіаудар потрапив аналогічний комплекс у Калузі.

Унаслідок попередніх атак технологічна зона доступності ru-central1-b тривалий час залишалася недоступною для користувачів. Тоді компанія була змушена запровадити тимчасові обмеження на створення нових ресурсів, щоб допомогти клієнтам відновити функціонування критично важливих сервісів.

Крім того, унаслідок атаки безпілотників 9 жовтня на дата-центр "Яндекса" в Калузькій області Росії кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, через що частина сервісів компанії може працювати з перебоями. За даними Fire Point, удару завдали українськими безпілотниками FP-1. Дата-центр розташований в індустріальному парку "Грабцево", а його проєктна потужність становить 63 мегавати.