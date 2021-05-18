Предварительно произошел взрыв сигнального патрона. Девочка получила телесные повреждения, в частности она имеет рассечение брови.
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Известно, что боеприпас подорвался примерно в 17:00 на улице Энергетиков. После того, как правоохранители получили вызов, они сразу прибыли на место инцидента.
Полицейские ограничили доступ людей к детплощадке, загородив его. Кроме того патрона, который взорвался, нашли еще 2 аналогичных взрывоопасных предмета и на скамейке.
Место происшествия, где произошел взрыв / Фото Нацполиции
По информации следствия, патроны на помойке нашли ребята, проживающие во дворе. Именно они спрятали боеприпасы в кустах. Правоохранители вместе с прокуратурой продолжают расследовать происшествие: решают вопрос о его квалификации.
Состояние девочки
Врачи диагностировали у 9-летней девочки рассечение брови. Сейчас ей оказывают помощь в городском медицинском учреждении.
Отметим, что под Мариуполем 18-летний парень подорвался на неизвестном взрывном устройстве на своем огороде. Это произошло на Пасху во время того, как юноша сажал картошку.