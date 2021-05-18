Попередньо стався вибух сигнального патрону. Дівчинка отримала тілесні ушкодження, зокрема вона має розсічення брови.

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Відомо, що боєприпас підірвався приблизно о 17:00 на вулиці Енергетиків. Після того, як правоохоронці отримали виклик, вони одразу прибули на місце інциденту.

Поліцейські обмежили доступ людей до дитмайданчику, загородивши його. Окрім того патрону, який вибухнув, знайшли ще 2 аналогічні вибухонебезпечні предмети кущах та на лавці.



Місце події, де стався вибух / Фото Нацполіції

За інформацією слідства, патрони на смітнику знайшли хлопці, які проживають у дворі. Саме вони заховали боєприпаси у кущах. Правоохоронці разом із прокуратурою продовжують розслідувати подію: розв'язують питання щодо її кваліфікації.

Який стан дівчинки

Лікарі діагностували в 9-річної дівчинки розсічення брови. Наразі їй надають допомогу в міському медичному закладі.

Відзначимо, що під Маріуполем 18-річний хлопець підірвався на невідомому вибуховому пристрої на своєму городі. Це сталось на Великдень під час того, як юнак садив картоплю.